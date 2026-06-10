Galatina Segreta, al 'Fish and Gin Festival' dal 12 al 14 giugno



GALATINA (LE) - Durante le serate del Fish and Gin Festival, il 12-13-14 giugno 2026, il centro storico di Galatina si trasforma in uno scenario suggestivo fatto di luminarie artistiche, musica, installazioni luminose e atmosfere uniche. - Durante le serate del Fish and Gin Festival, il 12-13-14 giugno 2026, il centro storico di Galatina si trasforma in uno scenario suggestivo fatto di luminarie artistiche, musica, installazioni luminose e atmosfere uniche.





In questo contesto prende vita Galatina Segreta, un’esperienza immersiva che va oltre la semplice conoscenza dei luoghi: un viaggio emozionante tra misteri, simboli, leggende e storie nascoste del borgo antico.





Accompagnati da una persona esperta, i partecipanti attraverseranno vicoli, piazze, chiese e palazzi storici illuminati dalle scenografie del festival, vivendo un’avventura affascinante tra racconti esoterici, simboli scolpiti nella pietra, antiche credenze popolari e segreti tramandati nel tempo.





Il percorso partirà da Porta Luce e condurrà i visitatori alla scoperta di epigrafi misteriose, guardiani della soglia, simboli di fortuna e sfortuna, chiese ricche di significati nascosti, storie legate al tarantismo, al quadrato magico del Sator, a San Michele, al cavaliere senza testa, alla pietra tonda e ad altri racconti sorprendenti che rendono Galatina ancora più magica nelle notti del festival.





Al termine del tour, i visitatori potranno continuare la serata immergendosi nell’atmosfera del festival, tra degustazioni di distillati artigianali e produttori locali, cocktail experience, street food di mare, musica live, DJ set e le luminarie che renderanno il centro storico ancora più spettacolare e coinvolgente.





Un’esperienza che unisce cultura, mistero, tradizione, sapori e intrattenimento in una delle cornici più affascinanti della Puglia.





Partenza: Porta Luce

Orari tour: 18:30 –20:30 – 22:30

Special Price Fish and Gin Festival: €5 a persona

Info e prenotazioni: 3925340573

Prenotazioni disponibili anche in loco presso gli Info Point presenti lungo il percorso del festival.