Taranto, Studenti nei vicoli della Città Vecchia e attori a Palazzo Pantaleo



"Come eravamo" è l’evento finale del laboratorio teatrale del CREST con le classi 2P e 2N dell’I.I.S.S. "Archimede" di Taranto, un’attività del progetto "BES-T Community in Best Practice"





TARANTO - Prosegue con successo "BES-T Community in Best Practice", un progetto selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.





Giunge al termine il laboratorio teatrale realizzato dalla CREST cooperativa teatrale con le classi 2P e 2N dell’I.I.S.S. "Archimede" di Taranto, due partner del progetto di cui è soggetto capofila la Cooperativa Logos.





L’evento finale del laboratorio teatrale "Come eravamo", si terrà, alle ore 10.30 di venerdì 5 giugno, negli spazi di Palazzo Pantaleo, sede del Museo Etnografico "Alfredo Majorano"; l’ingresso è libero e gratuito.





L’appuntamento conclude un percorso laboratoriale che, anche con visite nei luoghi iconici del centro storico, ha coinvolto gli studenti in un’esperienza di ricerca, esplorazione e reinterpretazione del patrimonio culturale identitario della città, attraverso gli strumenti del teatro e della narrazione performativa.





Per l’occasione gli studenti daranno vita a un originale percorso teatralizzato all’interno delle sale del museo, trasformando gli spazi espositivi in luoghi di racconto e azione scenica.





A partire dagli oggetti custoditi nel Museo Etnografico, i ragazzi realizzeranno una sequenza di brevi performance lungo il percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva tra memoria, tradizione e creatività contemporanea.





Modi di dire popolari, pupi, giochi tradizionali, racconti e frammenti della cultura tarantina prenderanno forma attraverso piccole rappresentazioni teatrali per restituire voce agli oggetti e alle storie del territorio, in un dialogo vivo tra passato e presente.





Un evento che celebra la capacità dei giovani di rileggere il patrimonio culturale come spazio di espressione, relazione e costruzione di identità collettiva.





L’attività è aperta a chiunque desideri partecipare. Si potrà prendere parte al percorso e assistere alle performance degli studenti, condividendo un’esperienza di incontro tra teatro, memoria e comunità.