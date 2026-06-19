Nardò, al 'Voiceat Space' cinque artiste raccontano l'universo femminile



NARDO' (LE) - Dal 1° al 28 luglio il Voiceat Space di Nardò ospita "Donna Arte", una prestigiosa mostra collettiva interamente dedicata alla creatività femminile, promossa e fortemente voluta dalla fondatrice dello spazio, l'avvocato e scrittrice Annalaura Giannelli con la direzione artistica del maestro Vito Distante. - Dal 1° al 28 luglio il Voiceat Space di Nardò ospita "Donna Arte", una prestigiosa mostra collettiva interamente dedicata alla creatività femminile, promossa e fortemente voluta dalla fondatrice dello spazio, l'avvocato e scrittrice Annalaura Giannelli con la direzione artistica del maestro Vito Distante.





L'esposizione, che sarà inaugurata mercoledì 1° luglio alle ore 19.00 presso la sede della galleria in Via Ettore Fieramosca 4, Nardò, propone un intenso percorso artistico attraverso lo sguardo e la sensibilità di cinque artiste capaci di interpretare con linguaggi differenti la complessità dell'essere donna contemporanea.





Forza, coraggio, ambivalenza, sensualità, libertà, rispetto, eleganza e competizione sono soltanto alcuni dei temi che emergono dalla potente narrazione visiva costruita dalle protagoniste della mostra.





Attraverso opere dense di significati e suggestioni, le artiste selezionate hanno sapientemente esplorato l'universo femminile, scavando nelle sue molteplici dimensioni identitarie ed emotive per restituire contenuti ermeneutici che raggiungono immediatamente lo sguardo e la coscienza dello spettatore.





Le protagoniste di "Donna Arte" sono: Angioletta De Nitto, affermata artista dalla raffinata sensibilità espressiva, che attraverso la sua ricerca indaga il rapporto tra memoria, identità e percezione, restituendo opere di forte impatto emotivo.





Grazia Barbieri, sublime interprete di una poetica intensa e autentica, capace di tradurre nelle sue composizioni la complessità dei sentimenti umani e delle relazioni.





Lina Mannara, artista capace riconosciuta per la profondità della sua ricerca figurativa, che pone al centro della propria produzione il corpo e la figura femminile come simboli di forza, resilienza e rinascita.





Felicia Vitiello, maestra del linguaggio creativo, in grado di distinguersi per eleganza e capacità evocativa, in un dialogo costante tra interiorità, colore e tensione narrativa.





Maria Luisa Fattizzo, giovane artista emergente, che porta in mostra una visione fresca e contemporanea dell'universo femminile, caratterizzata da una ricerca personale già matura e promettente.





"Donna Arte" si configura come un'occasione di riflessione culturale e sociale sul ruolo della donna nella contemporaneità, affidando all'arte il compito di raccontare storie, emozioni, conquiste e sfide ancora aperte.





Un progetto espositivo che celebra il talento femminile e la sua straordinaria capacità di trasformare l'esperienza individuale in linguaggio universale.





L'iniziativa conferma la vocazione del Voiceat Space Art Gallery quale luogo di incontro, dialogo e promozione culturale, attento alle tematiche contemporanee e alle espressioni artistiche più significative del territorio pugliese e del panorama nazionale.





Inaugurazione

Mercoledì 1° luglio 2026 – ore 19.00

Sede espositiva

Voiceat Space Art Gallery

Via Ettore Fieramosca, 4 – Nardò (LE)

Periodo di apertura

Dal 1° al 28 luglio 2026

Direzione artistica

Vito Distante

Ideazione e organizzazione

Annalaura Giannelli

Coordinamento Matilde De Razza