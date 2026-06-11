Ospedale Monopoli-Fasano, Scianaro (FdI): 'Bene l’apertura. Ora mettere il personale sanitario in condizioni di lavorare al meglio per dare risposte adeguate a migliaia di pazienti'

"In queste ore frenetiche di trasloco – perché tale è – nel nuovo Ospedale del Sud Est di Monopoli-Fasano esprimo, innanzitutto, la mia soddisfazione per essere finalmente arrivati a quello che si può definire un punto di partenza, non certo di arrivo. Perché tante sono le criticità da affrontare e risolvere che meritano risposte rapide. Il trasferimento, allo stato attuale, è di 125 pazienti su 180 posti letto previsti che devono diventare 300 in una struttura, è bene ricordarlo, finanziata per oltre il 90% da fondi messi a disposizione dal Governo. Il nuovo ospedale, anche in questo caso è bene ricordarlo, è una struttura che deve essere in grado di rispondere efficacemente alle patologie tempo dipendenti ed è quanto mai auspicabile che le operazioni di messa a regime dei vari reparti sia completata nel più breve tempo possibile, così come pretendo che venga finalmente attuato quanto stabilito nel protocollo sottoscritto nel marzo 2017 concernente il trasferimento dei pazienti affetti da patologie non tempo dipendenti. Desidero inoltre ringraziare la direzione strategica di Asl Bari, la direzione del presidio e tutto il personale sanitario che, in questi anni, ha svolto un lavoro encomiabile e, da mesi, letteralmente a mani nude, operando nelle vecchie strutture ospedaliere in cui stava già avvenendo lo spostamento dei mezzi verso il nuovo nosocomio. Logica conseguenza è stata quella di un autentico spirito di abnegazione da parte di medici, infermieri, ausiliari e oss che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo lavorando in condizioni critiche e senza far mai mancare adeguata assistenza ai pazienti. Continuerò ad essere vigile e lo farò a maggior ragione in questa fase di transizione affinché nulla sia lasciato al caso, affinché il personale sanitario sia davvero messo nelle condizioni di poter tornare a lavorare con tranquillità e, soprattutto, affinché le migliaia di pazienti che faranno riferimento al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, che copre una potenziale fascia di utenza ragguardevole, siano curati adeguatamente".