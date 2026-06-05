Taranto, Cerimonia di premiazione Concorso 'Piccoli critici crescono'



TARANTO - Entra nel vivo la fase finale del concorso "Piccoli Critici Crescono", premio dedicato alla promozione della lettura dei fumetti tra le giovani generazioni. Lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 10:00, l’Agorà della Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" di Taranto ospiterà la cerimonia di premiazione della quarta edizione, durante la quale sarà proclamato il vincitore assoluto del 2026. Il Premio, intitolato alla memoria di Giovanni Aprea, nasce con l'obiettivo di stimolare lo spirito critico e l'amore per la nona arte tra i giovanissimi. L'iniziativa è realizzata dall’Associazione “La Palomba” in stretta collaborazione con la famiglia Aprea, con il patrocinio del Comune di Taranto e il supporto della stessa Biblioteca "Pietro Acclavio". - Entra nel vivo la fase finale del concorso "Piccoli Critici Crescono", premio dedicato alla promozione della lettura dei fumetti tra le giovani generazioni. Lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 10:00, l’Agorà della Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" di Taranto ospiterà la cerimonia di premiazione della quarta edizione, durante la quale sarà proclamato il vincitore assoluto del 2026. Il Premio, intitolato alla memoria di Giovanni Aprea, nasce con l'obiettivo di stimolare lo spirito critico e l'amore per la nona arte tra i giovanissimi. L'iniziativa è realizzata dall’Associazione “La Palomba” in stretta collaborazione con la famiglia Aprea, con il patrocinio del Comune di Taranto e il supporto della stessa Biblioteca "Pietro Acclavio".





La giornata conclusiva si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone, a testimonianza della forte sinergia tra l'amministrazione e i progetti di valore formativo del territorio.





Ospiti d'eccezione della mattinata saranno gli studenti e le studentesse del Liceo "De Sanctis", del Liceo "Ferraris" e dell’Istituto "Archimede", protagonisti attivi di questa edizione. L'autore (o gli autori) dell'articolo-recensione vincitore assoluto riceverà un riconoscimento straordinario: la pubblicazione del proprio elaborato sul prossimo numero della prestigiosa rivista nazionale "Fumo di China", oltre a un abbonamento annuale gratuito alla testata.





Alla cerimonia interverranno figure chiave della cultura e della critica fumettistica italiana, tra cui Mara Nunzella, madre di Giovanni Aprea, e il fumettista Federico Perrone, giovane e talentuoso autore del manifesto ufficiale di quest'anno.





L'evento vedrà inoltre la partecipazione guidata e gli interventi dei membri della giuria tecnica: Piero Angelini (fumettista e direttore artistico di Manuscripta), Loris Cantarelli (direttore editoriale di Fumo di China), Mara Famularo (critica e collaboratrice di Fumettologica e dell’inserto TuttoLibri de La Stampa), Elena Stefanelli (vicepresidente dell’associazione La Palomba e referente di ViviComics) e, in collegamento a distanza da Bologna, Andrea Antonazzo (giornalista e redattore di Fumettologica).