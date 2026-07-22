A Spazio Murat la rassegna dedicata a Bêka & Lemoine: vent'anni di cinema tra architettura e città

BARI - Dalospita Bêka & Lemoine. Una poetica dello sguardo, una rassegna dedicata a, artisti e filmmaker che negli ultimi vent'anni hanno contribuito a rinnovare profondamente il modo di raccontare l'architettura e la città attraverso il cinema.

L'inaugurazione è in programma martedì 28 luglio alle ore 18.30.

Attivi sul confine tra architettura, videoarte e documentario, Bêka & Lemoine hanno sviluppato un linguaggio originale che sposta l'attenzione dall'edificio inteso come forma compiuta alla vita che lo attraversa. Nei loro film l'architettura non viene osservata soltanto come oggetto estetico, ma come ambiente vissuto, fatto di corpi, gesti, relazioni e modalità quotidiane di appropriazione degli spazi.

La rassegna propone una selezione significativa della loro produzione, articolata in cinque nuclei tematici: Architecture Intimacy, Most Iconic, Sguardo animale, Homo Urbanus e Spazi di disobbedienza. Le diverse sezioni mettono in dialogo opere realizzate in momenti differenti e affrontano alcuni dei temi centrali della ricerca dei due artisti: l'intimità dell'abitare, il rapporto con le architetture iconiche, la percezione dello spazio urbano, la città come organismo vivente e le pratiche attraverso cui le persone reinterpretano e trasformano i luoghi.

Tra i film proposti figurano Koolhaas Houselife, Barbicania, The Infinite Happiness, Tokyo Ride, Big Ears Listen With Feet, alcuni episodi della serie Homo Urbanus dedicati a Napoli, Seoul e Bogotá, ed Esperando Soy.

Ad accompagnare la rassegna ci sarà anche Visionario. Esercizi di percezione, una breve guida alla lettura dello spazio urbano pensata per prolungare oltre la sala cinematografica le riflessioni suscitate dai film. Un invito a osservare la città con uno sguardo diverso, più attento ai gesti e alle relazioni che alle sole forme architettoniche.

Per chi resterà in città o sarà di passaggio durante l'estate, la rassegna sarà visitabile anche in alcune giornate straordinarie di agosto, compreso Ferragosto. Le aperture speciali sono previste domenica 2 agosto, dalle 11 alle 19, venerdì 15 agosto, dalle 10 alle 14, e domenica 30 agosto, dalle 11 alle 19.

Negli altri giorni, l'esposizione sarà accessibile dal martedì al sabato, dalle 10 alle 20, con orario continuato.

Il biglietto intero costa 3 euro, mentre il cumulativo è di 5 euro. Il ridotto, al costo di 1 euro, è riservato ad accompagnatori di persone con disabilità, over 65 e under 18. L'ingresso è gratuito per le persone con disabilità e per i bambini fino a 10 anni.

Bêka & Lemoine. Una poetica dello sguardo è organizzata e promossa da Spazio Murat, by The Hub Bari s.r.l., con il supporto tecnico di IMAGO PLUS, Dmb Italia e Pepe Graphic Srl.

Per informazioni è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo info@spaziomurat.it.