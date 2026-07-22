DRIFfest 2026, ultimi due appuntamenti a Sannicandro tra cinema e letteratura

SANNICANDRO DI BARI - Si avvia alla conclusione il, con gli ultimi due appuntamenti in programma a, dedicati ai temi dei legami e della pace.

Domani, giovedì 23 luglio alle 19.30, nella corte del Castello Normanno Svevo, il penultimo appuntamento sarà dedicato ai legami e vedrà protagonista Pier Lorenzo Pisano, autore del romanzo La somma delle cose (Einaudi), in dialogo con il giornalista Vincenzo Pellico.

Drammaturgo e regista tra i più affermati della sua generazione, Pisano costruisce nel suo romanzo un archivio sentimentale fatto di ricordi, piccoli acquisti quotidiani, regali, liste e oggetti accumulati nel tempo, tracce di un amore che sembrava destinato a non finire mai. Un racconto intimo e allo stesso tempo generazionale, capace di riflettere sulle relazioni contemporanee con uno sguardo poetico e ironico.

La serata proseguirà con la proiezione di L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, un'opera dedicata alla solidarietà umana e femminile, con protagonista Valeria Bruni Tedeschi e vincitrice di tre César in Francia. La regista, collegata in streaming, racconterà il film, tratto dal romanzo L’Intimité di Alice Ferney.

L'ultimo appuntamento del DRIFfest 2026 sarà invece venerdì 24 luglio, con la tradizionale Notte Bianca del Cinema e della Letteratura, dedicata al tema del “percorso della Pace”.

La serata si aprirà con Solo un giorno, l'ultimo lavoro dello scrittore e insegnante Marco Lodoli, che dialogherà con l'insegnante Bianca Peloso. Al centro del romanzo la storia di Scipione, un giovane uomo che si appresta a vivere il giorno della sua laurea a trent'anni. I genitori hanno affrontato grandi sacrifici economici per sostenerlo e hanno organizzato una festa per celebrare il traguardo, ma la giornata che dovrebbe segnare un momento di felicità può improvvisamente prendere una direzione inattesa.

Nella seconda parte della serata, condotta dalla giornalista Serena Manieri, saranno assegnati i premi del DRIFfest, realizzati dall'artista pugliese Gianni Marsico. I riconoscimenti riguarderanno il Miglior film della sezione La terra vista dalla luna, il Premio “Francesco Laudadio” al Miglior Interprete, il Miglior libro della sezione Non ci resta che leggere e il Miglior film della sezione I quattrocento colpi. I premi saranno assegnati sulla base dei giudizi espressi dagli spettatori durante i 21 appuntamenti del festival.

A chiudere la manifestazione sarà la proiezione di Soldato Peter, poetico film contro ogni guerra, presentato da uno dei due registi, Gianfilippo Pedote, che lo ha diretto a quattro mani con Giliano Carli.

L'edizione 2026 di “Del Racconto, il Film” è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e i Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e Rutigliano, oltre al Carcere di Trani, all'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, all'impresa sociale Auxilium di Altamura e all'IISS Tommaso Fiore di Modugno.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Per informazioni: 328/4071538.