Bari, Teatro Piccinni: aperte le vendite dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento



Sono aperte le vendite dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Piccinni di Bari. I titoli sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Piccinni, online su Sono aperte le vendite dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Piccinni di Bari. I titoli sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Piccinni, online su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.





Tra gli appuntamenti già annunciati sono ora disponibili alla vendita i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento, una proposta che arricchisce il cartellone con appuntamenti dedicati alla prosa, alla danza, alla musica e al teatro per le nuove generazioni. Ad aprire il percorso degli eventi fuori abbonamento sarà “Il segreto di Pinocchio” della Compagnia Granteatrino, nell’ambito de Il Piccinni dei Piccoli, in programma martedì 8 e mercoledì 9 dicembre 2026 alle ore 18.00, seguito dal Galà Internazionale di Danza San Nicola, XVII edizione ideata da Breathing Art Company, giovedì 10 dicembre 2026 alle ore 21.00. Nel nuovo anno spazio alla grande scena con “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli”, scritto e interpretato da Simone Cristicchi, in programma venerdì 5 marzo 2027 alle ore 21.00, sabato 6 marzo alle ore 20.00 e domenica 7 marzo alle ore 18.00, e con “Arrivano i Dunque” di Alessandro Bergonzoni, in esclusiva regionale, sabato 13 marzo alle ore 20.00 e domenica 14 marzo alle ore 18.00. Fuori abbonamento anche la replica di martedì 16 marzo 2027 alle ore 19.30 de “La cosmicomica vita di Q”, ideata e diretta da Luca Marinelli, mentre mercoledì 21 aprile alle ore 21.00 sarà protagonista Tosca con “Feminae a Teatro”.





Il programma si arricchisce inoltre di un appuntamento speciale: martedì 27 aprile 2027 alle ore 19.30 il Teatro Piccinni ospiterà “Diario di un trapezista”, il racconto teatrale di Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report, che porta sul palcoscenico un racconto intimo e inedito capace di affiancare al volto pubblico conosciuto dal grande pubblico televisivo una riflessione personale sulle scelte, sui rischi e sulle responsabilità vissute nel corso della sua carriera nel giornalismo investigativo. Completa il cartellone degli appuntamenti già annunciati “Framework I” di Equilibrio Dinamico Ensemble, in esclusiva regionale, in programma giovedì 29 aprile 2027 alle ore 21.00.





I biglietti degli spettacoli a turno fisso saranno disponibili a partire da martedì 6 ottobre 2026 presso la biglietteria del Teatro Piccinni, online su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I biglietti relativi ai posti a scarsa visibilità saranno acquistabili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Piccinni.





Le riduzioni saranno applicate a:

studenti;

gruppi di almeno 10 persone organizzati da Associazioni Culturali e Circoli Aziendali riconosciuti;

giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Puglia;

dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto Puglia;

associati FITA;

abbonati alla stagione del Teatro Piccinni;

abbonati alle stagioni della Fondazione Petruzzelli e della Camerata Musicale.





Per la sezione “Danza al Piccinni” sono previste riduzioni dedicate agli studenti di scuole e università, agli allievi e docenti delle scuole di danza e alle associazioni.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Promozione di Puglia Culture. I documenti che attestano il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto e, su richiesta, al personale di sala.





Ai titolari della Carta Europea della Disabilità – Disability Card è riconosciuto l’ingresso gratuito per sé e per un accompagnatore, nei limiti della disponibilità dei posti dedicati. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario recarsi presso la biglietteria del Teatro Piccinni e ritirare i titoli nella prima settimana del mese relativo allo spettacolo di interesse. Al botteghino sarà necessario presentare la Disability Card insieme a un documento di riconoscimento. I posti riservati alle persone con disabilità sono limitati: la conferma della prenotazione sarà quindi subordinata alla disponibilità effettiva dei posti al momento della richiesta. L’accesso in sala avverrà previo controllo del biglietto, della Disability Card e del documento di riconoscimento.





Puglia Culture è accreditato a Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta del Docente, consentendo l’acquisto di abbonamenti e biglietti ai giovani e ai docenti titolari dei bonus esclusivamente presso la biglietteria del Teatro.



