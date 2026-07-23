Domani parte il 'Taranto Jazz Festival 2026', dal 24 al 26 luglio nell'Arena di Villa Peripato



Inizia domani sera, 24 luglio, con l'omaggio a Miles Davis di Stefano Di Battista, la sua sesta edizione. Si prosegue con LeGrand Morricone con Gabriele Mirabassi (25 Luglio) e si chiude con il Boom Collective con Hermon Mehari (26 Luglio)





TARANTO - La sesta edizione del Taranto Jazz Festival è pronta per cominciare. Tre imperdibili appuntamenti tra i grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale.





#TOTALJAZZ è, lo slogan di quest'anno espressione di un jazz libero, attuale e senza confini, capace di unire epoche, stili e linguaggi differenti: dalle radici della tradizione americana alle grandi colonne sonore, fino alle contaminazioni più innovative e contemporanee.





Domani sera, venerdì 24 luglio, si parte con Stefano Di Battista Quintet e il suo In waiting for Miles, progetto dedicato al mito di Miles Davis nel centenario della nascita. Sul palco un quintetto composto da Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e basso, Luigi Del Prete alla batteria e Matteo Cutello alla tromba.





Classe 1969, con il suo suono caldo e riconoscibile, Stefano Di Battista è oggi considerato uno degli ambasciatori più autorevoli del jazz italiano nel mondo. Dotato di uno stile energico, lirico e virtuosistico, Di Battista ha collaborato con leggende del jazz come Michel Petrucciani, Elvin Jones e Aldo Romano, incidendo numerosi album per la storica etichetta "Blue Note". Nel corso della sua carriera ha saputo coniugare la tradizione del jazz americano con la melodia italiana.





Il Taranto Jazz Festival proseguirà Sabato 25 luglio con LeGrand Morricone, concerto dedicato a due giganti della musica per il cinema: Michel Legrand ed Ennio Morricone. Protagonisti della serata saranno Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Cristina Renzetti alla voce, con la partecipazione speciale di Gabriele Mirabassi, tra i più importanti clarinettisti della scena internazionale.





In apertura Carrera Experimental Trio che proporrà Bolero, una rilettura contemporanea del celebre Boléro di Maurice Ravel.





Infine Domenica 26 luglio, chiusura affidata a Gaetano Partipilo and the Boom Collective, con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari.





Tutti i concerti si terranno all’Arena Villa Peripato, con ingresso da Via Pitagora 71, Taranto. L’apertura porte è prevista alle 19.30, mentre l’inizio dei concerti è fissato alle 21.00.





Un programma ricco di visioni, contaminazioni e omaggi d’autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio.





Biglietti sul circuito Xceed.

Per informazioni: +393926308 671.

Il Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio e il sostegno di Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, Kyma Mobilità, Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto, Puglia Culture, Puglia Sounds e Movidabilia.

Con il sostegno di Formare Puglia, Banca Patrimoni Sella & C., Sammontana, Cippone & Dibitetto, Birra Estrella Galicia, Vetrère e Comes.