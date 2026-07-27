Dreher porta in vita il suo storico 'Portaci da bere!'



La birra del Sud si prepara a rinfrescare l'estate tarantina tra musica, divertimento e brindisi sotto il sole





MASSAFRA (TA) – Concerti sotto le stelle, sapori di territorio e una birra fresca da condividere con gli amici: Dreher celebra l’estate tarantina portando il suo spirito fresco e goliardico nella sua terra.





Prodotta nel Birrificio di Massafra, la birra simbolo di spensieratezza, convivialità e spirito goliardico si prepara infatti ad animare due tra gli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, trasformando il suo storico claim “Portaci da bere!” in un'esperienza tutta da vivere.





AL FIORINO FUTURE FESTIVAL IL CLAIM DIVENTA REALTÀ. Dal 30 luglio al 2 agosto, presso il “Parco Due Mari” di San Giorgio Ionico, Dreher sarà protagonista del Fiorino Future Festival 2026, manifestazione organizzata dall'Associazione "Apulian Food & Drink" APS ETS in collaborazione con APS "AFO6", con il patrocinio del Comune di San Giorgio Jonico e della Regione Puglia. In un festival capace di unire artisti, generi musicali e pubblici diversi, Dreher porterà il suo spirito goliardico al pubblico. Per quattro giorni, infatti, hostess e steward vestiti da camerieri attraverseranno la folla con borse refrigerate, pronti a "servire" lattine Dreher ghiacciate direttamente nella folla, dando finalmente vita al celebre e amatissimo claim "Portaci da bere!". Dreher sarà inoltre presente con uno stand dedicato dove, tra una canzone e l'altra, sarà possibile gustare una birra fresca, partecipare a giochi e attività di engagement e conquistare tanti gadget firmati Dreher.





OMAGGIO A MASSAFRA. L'1 e il 2 agosto Dreher giocherà invece in casa con “Dreher in Festa - Vicinanze d'Estate”, la manifestazione che animerà il centro storico di Massafra celebrando le tradizioni, l'enogastronomia e la cultura del territorio. Tra vicoli, piazze e scorci storici, i visitatori potranno vivere due serate all'insegna della convivialità, accompagnati dai sapori della tradizione pugliese, dagli artisti di strada, dalla musica popolare, dal ritmo dei tamburi e dalle note della pizzica e della tarantella. E naturalmente da una buona Dreher fresca.

Per l'occasione il brand sarà presente per brindare passeggiando tra le vie del centro storico, immersi nelle atmosfere e nei profumi dell'estate pugliese. Perché se esiste un posto dove Dreher si sente davvero a casa, è proprio qui: nella provincia di Taranto dove ogni giorno nasce la birra del Sud Italia.





LA BIRRA DEL SUD, PER IL SUD. E tra un festival e l'altro, la festa continua anche nei punti vendita del Sud Italia, dove fino al 30 settembre è attivo il concorso "Dreher, Portaci da Bere!", che mette in palio 500 sdraiette brandizzate, perfette per godersi il mare, il sole e naturalmente una bella birra fresca (regolamento completo su https://www.dreher.it/ ).





Accogliente, solare, autentica e sempre pronta a non prendersi troppo sul serio, Dreher continua così a rafforzare il suo legame con il territorio che da sempre la rappresenta e la ispira. Una birra pop, democratica e accessibile, capace di accompagnare i momenti più semplici e belli dell'estate: un concerto con gli amici, una passeggiata nel centro storico, una giornata in spiaggia, una serata di musica sotto le stelle o un brindisi improvvisato.





Perché il bello dell'estate è ritrovarsi insieme. E brindare al grido di: "Portaci da bere!".