Ex Ilva, Turco (M5S): 'Sulle garanzie avevamo già denunciato tutto, ma il Governo ha taciuto. Ora attendiamo risposte'

- “Già a ottobre 2025, con un accesso agli atti, avevamo denunciato la gravissima situazione relativa all’insufficienza delle garanzie finanziarie prestate a copertura dei rischi ambientali connessi all’attività dell’ex Ilva, compresa la gestione dei rifiuti, presentando un’interrogazione parlamentare, ancora oggi senza risposta, e segnalando la vicenda alle Autorità competenti affinché svolgessero tutte le necessarie verifiche. Le notizie di queste ore, portate all’attenzione dell’opinione pubblica, confermano che le nostre preoccupazioni erano tutt’altro che infondate. È sconcertante che il Governo Meloni e il ministro Urso, nel silenzio dei parlamentari locali del centrodestra, abbiano continuato a sostenere la prosecuzione della produzione a carbone senza affrontare le gravi criticità relative alle garanzie finanziarie previste dalla normativa a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il Governo non può continuare a rincorrere le emergenze. Aveva il dovere di intervenire tempestivamente su una criticità che era stata formalmente portata alla sua attenzione mesi fa e sulla quale, invece, ha scelto di tacere. È l’ennesima dimostrazione di una gestione improvvisata, priva di programmazione e incapace di prevenire problemi che aggravano i rischi ambientali a sanitari dei cittadini. Ora pretendiamo che il Governo chiarisca in Parlamento perché non sia intervenuto per tempo, quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno rispetto della normativa ambientale, la tutela della salute pubblica e della sicurezza, e come intenda evitare che questa vicenda produca ulteriori conseguenze per il territorio. Dopo aver impiegato oltre 4 miliardi di euro di risorse pubbliche senza un piano industriale credibile e senza una soluzione strutturale, il Paese non può permettersi di pagare anche il prezzo di nuove criticità ambientali, sanitarie e finanziarie. Allo stesso tempo, confidiamo che le Autorità competenti svolgano ogni verifica necessaria per accertare eventuali responsabilità, sia con riferimento alla mancata copertura delle garanzie finanziarie sia in relazione all’impiego delle ingenti risorse pubbliche destinate in questi anni all’ex Ilva. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo. Non consentiremo che, dopo anni di sacrifici, di promesse disattese e di miliardi di euro spesi senza risultati, il territorio debba subire anche nuove conseguenze ambientali, sanitarie e di sicurezza. Il Governo si assuma finalmente fino in fondo le proprie responsabilità e vada a casa il primo possibile evitando di aggravare una situazione già compromessa”.