FnV, Sasso 'Centri sociali distruggono nostro gazebo a Taranto e ci minacciano. Futuro Nazionale non arretra: stasera nuovo appuntamento'

- “Questa mattina il gazebo di Futuro Nazionale allestito a Piazza dell’Immacolata a Taranto è stato distrutto. Insieme ai militanti pugliesi di Futuro Nazionale con Vannacci stavamo promuovendo la legittima difesa e raccogliendo le firme a sostegno di Roggero, quando siamo stati assaltati dai soliti estremisti di sinistra. Non si sono limitati a devastare il gazebo: ci hanno anche minacciato. Solo l’intervento delle Forze di Polizia, a cui va il nostro plauso, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. I centri sociali della sinistra estrema, che a parole predicano la democrazia e nei fatti vorrebbero cucire le bocche a chi la pensa diversamente, non ci intimidiscono. Noi di Futuro Nazionale non abbiamo paura. Questa sera alle ore 18.30 saremo di nuovo a Piazza dell’Immacolata a Taranto. L’appuntamento si ripete. E a chi pensa di farci tacere con la violenza diciamo chiaro e tondo: la vostra intolleranza mascherata da progressismo non ci ferma. Noi restiamo qui, a testa alta, e non arretriamo di un centimetro”.