Lunedì 27 luglio la conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie



LECCE - Lunedì 27 luglio alle 10.45, nella sala consiliare della Camera di commercio di Lecce, è in programma la conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie. - Lunedì 27 luglio alle 10.45, nella sala consiliare della Camera di commercio di Lecce, è in programma la conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie.





Alla presentazione interverranno il presidente della Camera di commercio Mario Vadrucci, il sindaco di Maglie Ernesto Toma, la consigliera regionale Loredana Capone, il presidente dell’associazione e il responsabile comunicazione del “Mercatino del Gusto” Salvatore Santese e Gianfranco Ruggeri, i curatori della mostra “Il gusto della velocità” Cintya Concari e Roberto Marcatti.