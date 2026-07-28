Bari e provincia, controlli ad 'Alto Impatto': identificate 322 persone e intensificata la presenza delle forze dell'ordine



BARI – Proseguono senza interruzioni i servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto" predisposti dalla Polizia di Stato nella provincia di Bari. Negli ultimi giorni le operazioni hanno interessato in particolare i comuni di Noicattaro, Mola di Bari e Terlizzi, con un'imponente attività congiunta che ha coinvolto il personale della Questura di Bari, le Polizie Locali dei rispettivi comuni, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia" e le unità cinofile della Polizia di Stato. – Proseguono senza interruzioni i servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto" predisposti dalla Polizia di Stato nella provincia di Bari. Negli ultimi giorni le operazioni hanno interessato in particolare i comuni di Noicattaro, Mola di Bari e Terlizzi, con un'imponente attività congiunta che ha coinvolto il personale della Questura di Bari, le Polizie Locali dei rispettivi comuni, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia" e le unità cinofile della Polizia di Stato.





L'attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore di Bari, Annino Gargano, con l'obiettivo di contrastare in maniera capillare i fenomeni di illegalità diffusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la microcriminalità e le violazioni al Codice della Strada, rafforzando al contempo la presenza delle forze dell'ordine nei centri urbani della provincia.





Il bilancio complessivo dei controlli evidenzia un'intensa attività operativa: sono state identificate 322 persone, di cui 80 con precedenti di polizia e 7 cittadini stranieri, mentre sono stati controllati 162 veicoli. Nel corso dei servizi sono stati inoltre effettuati 8 posti di controllo e ispezionati 4 esercizi commerciali e sale giochi.





A Noicattaro gli agenti hanno identificato 135 persone, 38 delle quali con precedenti, controllando 73 veicoli e due esercizi commerciali. L'operazione ha portato all'esecuzione di una perquisizione e alla denuncia in stato di libertà di una persona all'Autorità Giudiziaria. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati elevati 28 verbali per violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida, due delle quali successivamente revocate, e la sospensione dalla circolazione di otto veicoli.





A Mola di Bari sono state identificate 109 persone, tra cui 22 pregiudicati e 5 cittadini stranieri, mentre i controlli hanno interessato 44 veicoli, quattro posti di controllo e due esercizi pubblici. Durante le verifiche sono state eseguite tre perquisizioni personali, contestate tre infrazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente e segnalata una persona alla Prefettura ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. Nell'occasione sono stati sequestrati 6,1 grammi di hashish.





Anche Terlizzi è stata interessata dai servizi straordinari, svolti dalla Polizia di Stato con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", messi a disposizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato. Nel corso dell'operazione sono stati predisposti quattro posti di controllo, con l'identificazione di 78 persone, di cui 20 con precedenti di polizia e 2 cittadini stranieri, oltre al controllo di 45 veicoli.





La Questura di Bari ha confermato che i servizi straordinari ad "Alto Impatto" proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia nel capoluogo sia negli altri comuni della provincia. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i reati predatori e contrastare con determinazione ogni forma di illegalità, aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini attraverso una presenza costante e capillare delle forze dell'ordine sul territorio.