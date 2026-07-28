Un soffio di New Orleans a Marina di Mancaversa: le note dello swing incantano la costa ionica



ANDREA POLO - MARINA DI MANCAVERSA (Taviano) – Per una sera la costa ionica ha fatto un salto indietro nel tempo, rievocando l'atmosfera vibrante e l'energia travolgente della New Orleans degli anni '20 e '30, culla dello swing e del jazz americano. Ha registrato grande successo l'appuntamento con il "Concerto Aperitivo - Swing al tramonto", andato in scena ieri sera nella splendida cornice di Piazza Mancaversa, trasformata per l'occasione in un suggestivo palcoscenico sul mare col tramonto sullo sfondo. – Per una sera la costa ionica ha fatto un salto indietro nel tempo, rievocando l'atmosfera vibrante e l'energia travolgente della New Orleans degli anni '20 e '30, culla dello swing e del jazz americano. Ha registrato grande successo l'appuntamento con il "Concerto Aperitivo - Swing al tramonto", andato in scena ieri sera nella splendida cornice di Piazza Mancaversa, trasformata per l'occasione in un suggestivo palcoscenico sul mare col tramonto sullo sfondo.





L'evento, inserito nel cartellone della rassegna estiva "Terramare Taviano-Mancaversa 2026", è stato promosso dall’Associazione Artistica Jonico Salentina con il patrocinio del Comune di Taviano.





Piazza gremita e atmosfera d'altri tempi; fin dalle prime battute il fascino dei fiati e dei ritmi sincopati ha conquistato il pubblico di ogni età. Oltre ai posti a sedere, andati a ruba in poco tempo, tantissimi turisti e passanti si sono uniti alla serata, riempiendo la piazza. A completare l'esperienza, un aperitivo delizioso e curato nei minimi dettagli, che ha garantito un'organizzazione impeccabile.





Sul palco, la formazione Swing Jonic Connection e la voce incantevole di Chiara Emanuela Antonaci hanno fatto rivivere quell'inconfondibile spirito nato nei club del French Quarter. I musicisti – Daniel Verdesca (tromba), Alessandro Quarta e Ludovico Centonze (tromboni), Dino Donateo (tuba), Amir Askari (batteria) ed Edoardo Celi (tastiera) – hanno dato vita ad un incantevole repertorio d'autore.





Dalle eleganti armonie di Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, fino alle contaminazioni nostrane e trascinanti di Renato Carosone, il concerto ha reso un perfetto omaggio alla grande Musica d’oltreoceano.





A legare i brani in un crescendo di emozioni sono state le voci di Fernanda Surano e Roberta Santoro, i cui reading teatrali hanno arricchito la serata di spessore narrativo, creando un filo conduttore perfetto tra musica, parola e suggestione paesaggistica.





E’ stato bellissimo vedere i bambini e i ragazzi che per qualche minuto hanno posato il loro smartphone e si sono letteralmente immersi nelle sonorità che (non glielo dite!) hanno quasi cento anni. Solo alla Musica riescono certe magie. Anche e soprattutto per questo gli appuntamenti di questo genere sono preziosissimi.





Ecco perché Marina di Mancaversa si riconferma così punto di riferimento dell'estate salentina, dimostrando come la grande musica d'oltreoceano possa trovare sul litorale di Taviano la sua casa ideale.