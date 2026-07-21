Carovigno si veste di eleganza: il 26 luglio torna 'Ritratti in Moda 2026' con Miriana Trevisan ospite d'onore



CAROVIGNO (BR) - Carovigno si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate all'insegna dell'eleganza, della creatività e della valorizzazione del talento italiano. Domenica 26 luglio, nella suggestiva cornice di Largo Castello, ai piedi dello storico Castello Dentice di Frasso, andrà in scena "Ritratti in Moda – Fashion Show 2026", un evento che promette di trasformare il centro storico in una passerella a cielo aperto. - Carovigno si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate all'insegna dell'eleganza, della creatività e della valorizzazione del talento italiano. Domenica 26 luglio, nella suggestiva cornice di Largo Castello, ai piedi dello storico Castello Dentice di Frasso, andrà in scena "Ritratti in Moda – Fashion Show 2026", un evento che promette di trasformare il centro storico in una passerella a cielo aperto.





L'iniziativa, organizzata da Aver's Management in collaborazione con Teatro Italia Carovigno e con il patrocinio del Comune di Carovigno, punta ad andare oltre il concetto tradizionale di sfilata, proponendo un vero e proprio viaggio nella sartorialità italiana. Moda, arte e spettacolo si intrecceranno in un'esperienza capace di raccontare il fascino dell'alta moda attraverso il talento di stilisti, atelier e professionisti del territorio.





Tra i protagonisti della serata sfileranno le creazioni di Antonio Monopoli Stilist, Francioso Abbigliamento, Ottica Lanzilotti, Mapylù Fashion Designer, Blue Velvet di Rita Caprioli (Mesagne), Nemo Borgo Antico, Vanitas Spose Couture, Survivor Angelita, Tagliati per il Successo – Mimmo Ignone Acconciature e Naomi Parisi, protagonisti di una passerella che metterà in risalto stile, innovazione e artigianalità.





Ospite speciale della manifestazione sarà Miriana Trevisan, volto noto della televisione italiana, che con la sua presenza darà ulteriore prestigio all'appuntamento.





La conduzione sarà affidata ad Anna Saponaro, giornalista di Antenna Sud, e a Danilo Fornaro di Newspam, che accompagneranno il pubblico tra sfilate, momenti di spettacolo e intrattenimento.





La direzione artistica porta la firma del regista e art director Alessandro Versano, chiamato a curare ogni dettaglio di una serata che punta a coniugare emozione, eleganza e valorizzazione del territorio.





"Ritratti in Moda 2026" si conferma così un evento capace di unire storia, cultura e fashion in uno degli scenari più affascinanti della Puglia, offrendo a cittadini e visitatori una notte dedicata al bello e all'eccellenza del Made in Italy.