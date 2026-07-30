Oria, domenica 2 agosto la 19esima edizione della 'Caccia al Tesoro Medievale' al Parco Montalbano



A Oria una serata tra enigmi, storia e avventura nel cuore del Palio





ORIA (BR) - Prosegue il programma del Palio di Oria 2026 con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domenica 2 agosto a partire dalle ore 20, il suggestivo Parco Montalbano, ai piedi del Castello Svevo di Oria, ospiterà la XIX Caccia al Tesoro Medievale, evento che ogni anno richiama famiglie, giovani e appassionati desiderosi di vivere un'esperienza all'insegna della storia e del divertimento.





L'iniziativa è organizzata dall'Associazione S.I.N.G. – Oratorio "Volante" Don Bosco, che trasformerà il parco in un autentico scenario medievale, dove misteri, prove di abilità ed enigmi accompagneranno i partecipanti in un percorso ricco di emozioni.





Le squadre, composte da concorrenti di tutte le età, saranno chiamate a superare sfide ispirate al Medioevo, mettendo alla prova intuito, collaborazione e spirito di squadra. Un modo originale e coinvolgente per vivere l'atmosfera del Palio, immergendosi nelle tradizioni che caratterizzano uno degli eventi storici più importanti della Puglia.





Ad aumentare l'entusiasmo saranno i ricchi premi destinati alle squadre vincitrici e i riconoscimenti speciali previsti dagli organizzatori, che renderanno la competizione ancora più avvincente.





Le iscrizioni sono già aperte attraverso il sito dell'Associazione S.I.N.G. e i posti disponibili sono limitati. Gli organizzatori invitano quindi gli interessati a prenotare la propria partecipazione con anticipo.





L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto 2026, con inizio alle ore 20:00, presso il Parco Montalbano di Oria. Una serata che promette di unire gioco, cultura, tradizione e convivialità, contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi del Palio di Oria e offrendo a cittadini e visitatori un'occasione speciale per riscoprire il fascino del Medioevo.