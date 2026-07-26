Leporano, Angolano (M5S) oggi all’iniziativa per la 'Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento': 'La sicurezza in mare si costruisce lavorando insieme, partendo dai più piccoli'



LEPORANO (TA) - La consigliera del M5S Annagrazia Angolano ha preso parte all’iniziativa organizzata nella Spiaggia di Saturo a Leporano (Canneto Beach), in occasione della "Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento". - La consigliera del M5S Annagrazia Angolano ha preso parte all’iniziativa organizzata nella Spiaggia di Saturo a Leporano (Canneto Beach), in occasione della "Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento".





“Un evento di fondamentale importanza - dichiara Angolano - specialmente in una località insignita della prestigiosa Bandiera Blu, che ci ricorda come la bellezza del nostro mare debba andare di pari passo con la massima sicurezza. I dati nazionali purtroppo sono allarmanti: in Italia si registrano ancora troppe tragedie legate all'acqua, circa 300 decessi all'anno, con 604 vittime totali negli ultimi due anni. Una realtà che non possiamo accettare. Nel mio intervento ho voluto porre l'accento sulla prevenzione, che parte da due pilastri imprescindibili: informazione e formazione. È cruciale investire tempo e risorse, partendo dai più piccoli. Vedere la partecipazione entusiasta dei bambini al laboratorio pratico di BLS e primo soccorso (a cura della Fisa) è stato il momento più significativo della giornata. Dobbiamo educare le nuove generazioni a rispettare il mare, a riconoscerne i pericoli e ad acquisire le competenze base per poter intervenire o, meglio ancora, per evitare che si verifichino situazioni di rischio. La sicurezza in mare non si improvvisa, si costruisce insieme. Ringrazio tutti i partner istituzionali e le associazioni che hanno reso possibile questa giornata di sensibilizzazione e tutti gli esperti intervenuti. Continuiamo a lavorare, uniti, per una cultura del mare che sia, prima di tutto, cultura della vita”.



