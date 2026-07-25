Locorotondo celebra l'amore: Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono detti sì nel cuore della Valle d'Itria

LOCOROTONDO (BA) - Un giorno di festa, emozione e grande partecipazione popolare. Il matrimonio tra Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, e Alessia Elefante, nel pomeriggio di venerdì 23 luglio 2026 presso la Chiesa di San Giorgio, ha trasformato Locorotondo, uno dei borghi più belli d'Italia, in un palcoscenico d'eccezione dove sport, eleganza e tradizione si sono incontrati.

Le caratteristiche "cummerse" bianche, i vicoli fioriti e le piazzette del centro storico hanno fatto da cornice a una cerimonia che ha attirato curiosi, tifosi e appassionati provenienti da ogni parte della Puglia. Gli abitanti di Locorotondo hanno accolto con entusiasmo gli sposi e i loro ospiti, vivendo con orgoglio una giornata destinata a entrare nella storia del paese. Applausi, cori e tantissime persone assiepate lungo le strade hanno accompagnato l'arrivo degli invitati, contribuendo a creare un'atmosfera di grande festa.

La scelta di celebrare il matrimonio nella splendida cornice della Valle d'Itria ha rappresentato anche una straordinaria vetrina per il territorio pugliese. Locorotondo ha mostrato ancora una volta tutta la sua bellezza, conquistando gli ospiti con il fascino del suo centro storico, la cura dei dettagli e la proverbiale ospitalità della sua comunità.

Tra i momenti più attesi c'è stato naturalmente l'arrivo delle grandi stelle del calcio internazionale. L'ingresso del fuoriclasse norvegese Erling Haaland, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City, è stato accolto da applausi e richieste di selfie e autografi da parte dei tifosi. Insieme a lui erano presenti numerosi protagonisti del calcio italiano e internazionale, tra cui Roberto Mancini, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Paolo Maldini e altre personalità del mondo dello sport, a testimonianza dell'affetto e della stima che circondano il portiere azzurro.

Secondo diverse indiscrezioni circolate nelle ore dell'evento, tra gli ospiti sarebbero stati avvistati anche altri grandi nomi del calcio come Alessandro Del Piero, insieme a numerose figure di rilievo del panorama sportivo nazionale e internazionale, rendendo il matrimonio uno degli eventi mondani più prestigiosi dell'estate. Tuttavia, le liste ufficiali degli invitati sono rimaste riservate e non tutte le presenze sono state confermate pubblicamente.

Per Locorotondo è stata una giornata indimenticabile: un evento capace di unire la magia di un matrimonio da favola con la passione per lo sport, offrendo al borgo pugliese una ribalta internazionale e confermando, ancora una volta, quanto la Puglia sia una destinazione sempre più apprezzata per gli eventi di grande prestigio.