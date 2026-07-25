Notte Blu 2026: Santa Cesarea Terme si trasforma in una grande festa sul mare tra musica, luminarie, videomapping e tradizione



SANTA CESAREA TERME (LE) - Domenica 26 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate salentina. Santa Cesarea Terme è pronta ad accendersi con la quattordicesima edizione della Notte Blu, la grande festa che ogni anno richiama migliaia di visitatori trasformando il centro cittadino in un percorso di musica, spettacoli, arte e intrattenimento fino a tarda notte. - Domenica 26 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate salentina. Santa Cesarea Terme è pronta ad accendersi con la quattordicesima edizione della Notte Blu, la grande festa che ogni anno richiama migliaia di visitatori trasformando il centro cittadino in un percorso di musica, spettacoli, arte e intrattenimento fino a tarda notte.





Ad impreziosire l'atmosfera saranno le scenografiche luminarie d'autore, che vestiranno a festa il cuore della cittadina, insieme agli spettacolari videomapping proiettati sulla facciata della Chiesa Madre, capaci di regalare un'esperienza immersiva tra luci, colori e suggestioni.





Grande protagonista della serata sarà il Main Stage allestito sul Piazzale delle Terme, dove approderà il Guendalina Night Tour, uno dei format più iconici della nightlife salentina. A far ballare il pubblico sarà Federico Grazzini, tra i dj italiani più apprezzati della scena elettronica, preceduto dall'open act di DAQ. Una lunga notte di musica, energia e divertimento sotto le stelle, con un dj set pensato per trasformare Santa Cesarea Terme in una grande pista da ballo a cielo aperto.





Lungo Via Roma e nelle principali piazze del centro sarà possibile passeggiare tra mercatini dell'artigianato, stand di street food con le specialità del territorio, artisti di strada e tante occasioni per vivere la città in un'atmosfera di festa.





Non mancherà il tradizionale Luna Park, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, mentre, in collaborazione con le Terme di Santa Cesarea, sarà possibile partecipare all'affascinante visita notturna della Grotta Fetida, uno dei luoghi più caratteristici e preziosi del patrimonio naturalistico della località.





La Notte Blu prenderà il via a partire dalle ore 19.00, confermandosi come uno degli eventi simbolo dell'estate di Santa Cesarea Terme: una serata capace di unire musica, spettacolo, tradizione e valorizzazione del territorio in un'unica grande esperienza aperta a residenti e turisti.