Porto Cesareo, Stefania Rolli presenta il romanzo 'Errore di connessione': una storia d'amore tra silenzi, emozioni e relazioni digitali







PORTO CESAREO (LE) - Porto Cesareo si prepara ad accogliere una serata dedicata alla letteratura contemporanea e ai sentimenti più profondi. Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 20, la suggestiva Spiaggetta "Della Triglia", nella piazzetta antistante l'Hotel Paradise, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice salentina Stefania Rolli, "Errore di connessione", pubblicato da Musicaos Editore. - Porto Cesareo si prepara ad accogliere una serata dedicata alla letteratura contemporanea e ai sentimenti più profondi. Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 20, la suggestiva Spiaggetta "Della Triglia", nella piazzetta antistante l'Hotel Paradise, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice salentina Stefania Rolli, "Errore di connessione", pubblicato da Musicaos Editore.





L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Porto Cesareo, rappresenta un appuntamento culturale di rilievo per residenti e turisti, offrendo l'occasione di conoscere da vicino un'opera che trova proprio nella celebre località salentina le sue ambientazioni e lo sviluppo delle vicende dei protagonisti.





Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Francesco Schito e della consigliera comunale Anna Seviroli. A seguire, l'editore Luciano Pagano dialogherà con l'autrice, che accompagnerà il pubblico nella scoperta del romanzo attraverso la lettura di alcuni brani significativi.





"Errore di connessione" racconta una storia intensa e attuale, capace di interrogare il lettore sul significato dell'amore autentico nell'epoca delle relazioni virtuali. Al centro della narrazione ci sono Luca ed Elena, due persone che si sono amate per anni senza mai trovare il coraggio di confessarsi i propri sentimenti. Tra occasioni perdute, silenzi, scelte difficili e rifugi nel mondo digitale, il romanzo esplora il desiderio di essere davvero compresi e il valore di un amore che va oltre le apparenze.





L'opera affronta temi di grande attualità, come la fragilità dei rapporti moderni, la solitudine, l'illusione delle connessioni virtuali e il bisogno, sempre più forte, di riscoprire relazioni autentiche fondate sulla presenza, sul contatto umano e sulla sincerità.





Stefania Rolli, nata a Galatina nel 1983, è una scrittrice che ha trasformato la creatività nella sua professione, spaziando dalla narrativa alla cucina d'autore fino alla realizzazione di bijoux artigianali. Nel 2025 aveva già ottenuto apprezzamenti con il romanzo Come un fiore che rinasce – Tre storie di donne, dedicato al delicato tema della violenza sulle donne.





L'appuntamento del 3 agosto sarà dunque un'occasione per incontrare l'autrice, approfondire i temi del suo nuovo lavoro editoriale e vivere una serata culturale in uno degli scenari più affascinanti del Salento, dove letteratura, mare ed emozioni si intrecciano in un'unica esperienza. Per informazioni è possibile contattare Musicaos Editore al numero 0836 618232 oppure scrivere all'indirizzo e-mail info@musicaos.it. È inoltre possibile consultare il sito ufficiale di Musicaos Editore⁠.