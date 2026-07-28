Si chiude con un grande successo la V edizione di 'Teatro a Corte' a Palazzo delle Arti Beltrani: 'Aulularia' de La Ribalta Art Group APS vince il Premio Nazionale 'Giovanni Macchia'



La compagnia novarese trionfa con la rilettura di Plauto diretta da Robi Lombardi. Applausi per il “Gran Varietà” fuori concorso





Si chiude con un bilancio straordinariamente positivo la V edizione di “Teatro a Corte - Premio Nazionale Giovanni Macchia”, la rassegna teatrale di Palazzo delle Arti Beltrani prodotta dall'associazione Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e con il patrocinio gratuito dell’Unione Italiana Libero Teatro.





Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata la compagnia novarese La Ribalta Art Group APS con lo spettacolo “Aulularia” da Plauto, firmato dalla regia di Robi Lombardi.





Le pièce in cartellone erano state individuate a seguito di un bando nazionale che ha visto la candidatura di numerosissime compagnie da tutta Italia; al termine di ogni rappresentazione, il pubblico in sala ha espresso il proprio gradimento e, alla fine della rassegna, lo spettacolo de La Ribalta Art Group APS è risultato il più votato in assoluto.





La cerimonia di premiazione si è tenuta a margine dell'ultimo appuntamento in cartellone, che ha visto andare in scena l’unico spettacolo fuori concorso: il divertentissimo “Gran Varietà” firmato proprio da La Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani. Un'esibizione che ha registrato un autentico successo di pubblico, tra risate, applausi scroscianti e una platea gremita.





Al termine dello show, il cast de La Compagnia dei Teatranti è rimasto sul palco insieme al direttore artistico di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia, per accogliere i vincitori. Non potendo essere presenti, alcuni dei componenti la compagnia premiata si sono collegati in diretta con la platea di Corte Davide Santorsola. Un momento di intensa condivisione che ha visto gli interventi del portavoce della compagnia, Francesco Daglia, che nella pièce interpretava Cleante (in collegamento da Monaco di Baviera, dove studia teatro di movimento), e degli attori Marianna Marangon e Andrea Boraso (in collegamento da Novara).





Daglia ha espresso parole di profonda gratitudine verso il direttore artistico Niki Battaglia, l’intero staff del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani e la Compagnia dei Teatranti per la calorosa accoglienza e l’alta professionalità dimostrate, rivolgendo infine un commosso ricordo al compagno di scena tragicamente scomparso un anno fa, Fabio “Bio” Lima, a cui ha dedicato il premio.





Il Premio Nazionale celebra e mantiene viva la memoria di Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), insigne critico letterario, saggista e studioso tra i più importanti del Novecento italiano e internazionale. Nato a Trani prima di trasferirsi a Roma, Macchia ha dedicato l'intera vita alla letteratura e al teatro. Più di cinque anni fa, il direttore artistico Niki Battaglia ha inteso intitolare a lui il bando e il riconoscimento della rassegna, legandolo stabilmente alla programmazione estiva di Palazzo delle Arti Beltrani per omaggiare una delle figure culturali più illustri della storia della città.





La direzione artistica e gli organizzatori, ringraziando il caloroso pubblico, le compagnie in gara e i partner istituzionali, hanno dato appuntamento al prossimo anno con la sesta edizione di Teatro a Corte.