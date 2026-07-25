Questa mattina a Leporano, al Canneto Beach, alla Giornata Mondiale di Prevenzione dell’Annegamento

"Questa mattina ho presenziato alla Giornata Mondiale di Prevenzione dell'Annegamento, svoltasi al Canneto Beach di Leporano. Una giornata importante dove Istituzioni, Guardia Costiera, Asl, Comune di Leporano, assieme all'imprenditoria privata e alle associazioni di volontariato si sono congiunte all'unisono per celebrare un tema che riguarda la sicurezza di tutti. Salvare le vite umane, promuovere la prevenzione, sostenere i corsi di formazione obbligatoria e valorizzare l'insegnamento dedicato alla sicurezza in acqua, resa possibile grazie all'azione portata avanti negli anni scorsi da illustri cittadini tarantini, rappresentano punti fermi di una strategia che mira al futuro con responsabilità. Stamani, al Canneto Beach, abbiamo compiuto un passo decisivo per consolidare il legame con i giovani e aiutare loro e, soprattutto, le persone anziane a prevenire rischi che possono costare anche la vita. Un esempio concreto di sinergia istituzionale, con la Regione Puglia presente e parte attiva!".