Rutigliano, mercoledì 22 luglio Veronica Ruggeri ospite per l'Oscar del Libro
RUTIGLIANO (BA) - Veronica Ruggeri sarà la protagonista dell'ottava tappa della rassegna culturale "Oscar del Libro" a Rutigliano, in programma il 22 luglio alle ore 21:00 in Piazza Colamassi.
La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Manila Gorio, vedrà una serata d'eccezione condotta sul palco dalla stessa direttrice artistica insieme al giornalista Vincenzo De Marino.
Al centro dell'evento ci sarà l'ultimo libro della celebre inviata del programma televisivo "Le Iene", per un appuntamento che unisce grande giornalismo, attualità e cultura.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi Puglia