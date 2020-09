(credits: Ac Milan Fb)

Il Milan, orfano di Ibrahimovic, vince 2-0 contro il Crotone e bagna il debutto dal primo minuto di Tonali e Diaz. Il Milan trovano il vantaggio sul finale di primo tempo con il calcio di rigore concesso per fallo in area di Marrone su Rebic, schierato come punta centrale. Dal dischetto Kessiè spiazza Cordaz per l'1-0 siglato al 47'. Nella ripresa al 50' Diaz trova la rete con una girata nell'area piccola che vale il 2-0.