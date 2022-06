Brindisi: il 9 luglio il maestro Carmine Iaia organizza il "Festival dello Sport" sui corsi e nelle piazze principali

BRINDISI - Lo sport brindisino invade il centro città, le società del Capoluogo Adriatico e della sua Provincia nelle piazze e sui corsi per una serata dal sapore agonistico. - Lo sport brindisino invade il centro città, le società del Capoluogo Adriatico e della sua Provincia nelle piazze e sui corsi per una serata dal sapore agonistico.





L’iniziativa, in programma sabato 9 luglio 2022 dalle ore 20:00 fino alle ore 23:00, prende il titolo di "Festival dello sport – I Edizione", ideato e organizzato dal Maestro Carmine Iaia con il coinvolgimento delle società sportive brindisine di Uniti per lo Sport ed il patrocinio del Comune di Brindisi.

In un percorso ideale che partirà da Piazza Cairoli e si snoderà su Corso Umberto e Corso Garibaldi, passando attraverso Piazza della Vittoria, istruttori, allenatori, maestri ed esperti delle più disparate discipline, saranno a disposizione dei cittadini presenti per offrire loro esperienze dirette con il proprio sport preferito, di cimentarsi in prove sportive con cui si pensa di avere meno affinità o addirittura sperimentarne di nuove. Laddove necessario saranno le stesse società coinvolte a fornire l’attrezzatura per coloro che vorranno partecipare.

Ancora una volta sarà il pubblico il vero protagonista dell’evento, in quella che trasformerà nuovamente una vasta area della città in una vera e propria palestra a cielo aperto. Già numerose e differenti le società che hanno confermato la loro presenza si tratta di Boxe Iaia Brindisi, l’ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, la società Atletica Mesagne di Giovanni Guarini, la società Aurora Basket di Fabio Minieri, BDL Escule de baile del maestro Ciccio Laveneziana, il Black Deer SoftAir dell’Istruttore Fabio Fontò, la società Casale Volley 3 dell’Allenatore Claudio Scanferlato, Endpoint skateboard di Ivan Simone, la Ginnastica La Rosa dei maestri Barbara e Luigi Spagnolo, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, l’Invictus Fight Lab KickBoxing del maestro Mino Gorgoni, Padma scuola di Yoga di Claudia Tulsi Lovato, la Società Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, l’Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola, la Società Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio e la palestra Wellness Studio Officina del Corpo di Fabio Scarano.

La partecipazione è aperta ad altre associazioni sportive di Brindisi e provincia, per aderire richiedendo, a titolo assolutamente gratuito, il posizionamento nell'area dell'evento o semplicemente chiedere informazioni più dettagliate è possibile contattare direttamente il maestro Carmine Iaia al numero 3479428957.