Fenailp: Salvatore Varvara nominato delegato dei Pubblici Esercizi nell'Area Metropolitana di Bari

- Sarà Salvatore Varvara detto “Rino Manada” a ricoprire il ruolo di Delegato Fenailp dei Pubblici Esercizi nell’area Metropolitana di Bari.







Come ben noto, il turismo è uno dei settori trainanti della nostra economia e il comparto dei pubblici eservizi (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, bar e affini) è tra quelli più penalizzati negli ultimi anni per colpa del Covid, ma è anche un settore trainante nella Regione Puglia.

Nella giornata di giovedì 4 agosto alla presenza degli organi nazionali, regionali e provinciali Fenailp (il Delegato Provinciale Giovanni Maringelli, il Vice Presidente Nazionale Cosimo Lubes nonché Presidente comitato Puglia, il consigliere della Giunta Nazionale e Delegato cittadino di Gravina Oronzo Rifino, il membro del collegio nazionale dei Probiviri Oronzo Blasi) si è provveduto alla nomina del sig. Salvatore Varvara detto Rino Manada titolare del ristorante “La Vucciaria” in Gravina in Puglia e noto a livello nazionale.

Lo stesso ha accettato l’incarico e si è detto pronto a rappresentare la categoria ad ogni livello perché la pandemia ha fortemente penalizzato il comparto ed ancora oggi, nonostante la ripresa, risente ancora della crisi pandemica. Naturalmente, come già avviene nel comune di Gravina in Puglia, cercherà di rappresentare le istanze dei colleghi per risolvere le problematiche legate ai dehors, i tributi locali, la rinascita dei centri storici, il problema dei rifiuti e tanto altro.

Il Vice Presidente Nazionale, Cosimo Lubes, soddisfatto dell’incontro, ha ribadito che Rino Manada era già stato notato dalla Fenailp per le sue battaglie degli scorsi anni e con l’aiuto della Dirigenza tutta si potranno fare grandi progressi e tutelare una categoria molto penalizzata.

Il Delegato Provinciale Giovanni Maringelli si è reso disponibile nell’affiancare il nuovo Delegato Pubblici Esercizi Fenailp affinché le istanze vengano portate sui tavoli istituzionali; di mettere a disposizione la struttura dei servizi Fenailp e tutte le convenzioni per i soci aderenti che ricordiamo sono tante e di utilità oltre che di risparmio economico.

Lo stesso ha ricordato a tutti come la Fenailp in Puglia è cresciuta tantissimo anche in controtendenza rispetto alle altra associazioni di categoria e l’area Metropolitana di Bari rappresenta numeri non trascurabili.