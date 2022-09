Fondazione Taranto25 per "Taranto Port Days 2022"

TARANTO - Fondazione Taranto25, l’innovativo network che riunisce oltre cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, organizza alcuni eventi nell’ambito dei Taranto Port Days 2022. - Fondazione Taranto25, l’innovativo network che riunisce oltre cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, organizza alcuni eventi nell’ambito dei Taranto Port Days 2022.





Il programma è stato annunciato dal Presidente Fabio Tagarelli durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in occasione della quale ha ringraziato l’Autorità di Sistema Portuale Porto Di Taranto per aver coinvolto Fondazione Taranto25 chiamandola a collaborare all’organizzazione della manifestazione.

Si inizia con il "Premio: il mare dei talenti di Taranto", un contest per scuole superiori con borse di studio erogate da Fondazione Taranto25, la cui premiazione si terrà, sabato 8 ottobre, a partire dalle ore 10.30 presso il Main stage alla Calata 1 del Porto di Taranto.

Scopo del contest è segnalare i talenti che esistono fra i giovani di Taranto: per far fare emergere la purezza del talento, agli istituti scolastici non è stato imposto alcun tema specifico, né un collegamento alle performance agli indirizzi di studio presenti nelle offerte formative degli stessi. Gli istituti scolastici, infatti, sono stati invitati ricercare fra i propri studenti i giovani talentuosi o le idee di valore emerse da lavori realizzati da gruppi che possano ben rappresentare il concetto di talento.

Torna il Concerto all’alba offerto da Fondazione Taranto25 alla città in collaborazione con l’Orchestra "Magna Grecia": dopo lo straordinario l’evento dedicato a Battiato nella passata edizione, quest’anno si replica con il concerto "Ennio & Astor" che si terrà, alle ore 5.30 di domenica 9 ottobre, sulla chiatta a mare alla calata 1 del Porto di Taranto; con la direzione artistica del M° Piero Romano, in questo concerto l’Orchestra ICO Magna Grecia eseguirà popolarissimi brani di Ennio Morricone e di Astor Piazzolla con solista al bandoneon il M° Stefano Pietrodarchi.

Altro evento è "Tramonto glamour", un momento di moda sartoriale diffusa nel porto con storytelling che si terrà, alle ore 19.00 di domenica 9 ottobre, presso il Main stage alla Calata 1 del Porto di Taranto.

L’evento è dedicato a TOMA Italian Brands, holding italiana leader nel segmento fashion, realtà pugliese specializzata nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento uomo e donna. La serata prevede la narrazione di alcune creazioni della linea Angelo Toma, seguita dallo story telling della holding TOMA Italian Brands, un gruppo capace di evolversi dinamicamente mantenendo, allo stesso tempo, salde le radici di una storia di imprenditoria familiare, giunta alla quarta generazione, valorizzando maestranze locali. TOMA Italian Brands ha così sviluppato la sostenibilità sociale come concetto applicato alla moda per mantenere la produzione in Italia e nel nostro territorio anziché delocalizzare.

Ultimo evento di Fondazione Taranto25 è, a partire dalle ore 20.00 di domenica 9 ottobre, è la swing night "Incanto sotto il mare" alla Calata 1 del Porto di Taranto, con l’orchestra sulla chiatta e i ballerini e il pubblico sullo spiazzo prospicente.

L’associazione culturale Be Swing porta la magia e l’allegria del Taranto Swing Festival ai Port Days presentando l’evento "Incanto Sotto il Mare", un tuffo nel passato, una serata vintage con il concerto del famoso gruppo musicale e trio vocale “New Tones” che eseguiranno uno straordinario repertorio di brani Swing e Doo-Wop.

L’esibizione sarà preceduta da un Dj set sempre in tema vintage del Dj Big Daddy, uno dei primi musicisti e performer a introdurre in Italia la danza swing Lindy Hop, che scalderà l’atmosfera portando in pista in pista tutti i ballerini pugliesi di questa danza swing.

Fondazione Taranto25 ringrazia: Plenitude, Yilport, Teleperformance, Marraffa, CISA spa, Taranto Cruise Port, SIR, Gorgoni, Peyrani, Rimorchiatori napoletani, Jonian Dolphin Conservation, Decathlon, Centrale del Latte, AFO6 e Sommozzatori; un ringraziamento speciale a Cuttalo di Fabrizio Moschetti.