BARI - La cucina può diventare strumento di dialogo, di pace e di valorizzazione delle differenze socio culturali. La F. Divella S.p.A parteciperà al progetto didattico dal titolo: "A scuola...uniti, in cucina, nella diversità". L'iniziativa è organizzata dalla Scuola Secondaria di I grado "G. Pascoli" di Bari, dell'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" Bari.





L’evento rientra nel progetto didattico annuale denominato "Crescendo Im-pari": un percorso di educazione civica che coinvolge l’intero Istituto Comprensivo Garibaldi dedicato ai temi della conoscenza e della valorizzazione delle differenze socio-culturali, geografiche e di genere, indirizzando gli alunni verso una importante riflessione sui temi della convivenza pacifica, del dialogo e della pace.

Martedì 14 febbraio dalle ore 10.00-12.00 e giovedì 16 febbraio (sempre dalle ore 10.00-12.00) gli alunni delle classi prime e seconde classi (per un totale di 109 ragazzi tra gli 11 e i 12 anni) si cimenteranno in due laboratori "multiculturali" organizzati nella sala cucina gestita dalla F. Divella S.p.A nel Redentore di Bari.

Il Corporate Chef aziendale Donato Carra realizzerà insieme ai ragazzi tre piatti ispirati alla cucina creola e cinese: il Cous Cous arricchito con le verdure; la Jambalaya: una preparazione della cucina creola della Louisiana ricca di sapori intensi, speziati e molto appetitosi! Un piatto semplice da realizzare ma con tanti aromi e sapori frutto dell’unione di tante etnie africane, amerinde e spagnole generalmente cucinato con carne, verdure, riso e crostacei e infine il riso alla Cantonese: conosciuto anche come riso Yuangzhou, un delizioso piatto della cucina orientale.

"Siamo felici di essere al fianco di questi ragazzi – spiega il dottor Domenico Divella – in un’esperienza che, senza dubbio, lascerà un segno. Proviamo attraverso la cucina e, dunque, un’attività pratica a trasmettere loro valori come l’unione, la fratellanza e il sentirsi famiglia pur appartenendo a etnie diverse. È proprio vero che la cucina riesce a mettere tutti d’accordo. Un concetto importante da trasferire alle giovani generazioni che cresceranno, sentendosi parte di un’unica famiglia chiamata civiltà". Il progetto "Crescendo Im-pari" giungerà alla sua fase più attiva proprio nella settimana dal 13 al 17 febbraio, con la realizzazione di vere "Unità didattiche di Apprendimento Trasversali", oltre ad una serie di attività sul tema anche nel quartiere e sul territorio realizzando un "compito di realtà" conclusivo sul tema.

"Di qui l’iniziativa di far partecipare i ragazzi delle classi prime e seconde ad un laboratorio di cucina "multiculturale" – spiega il dirigente scolastico Maria Gerolama Salvemini – ringraziamo la Divella che ha deciso di affiancarci in questa iniziativa per i nostri alunni e il Redentore per l’ospitalità. È un progetto realizzato lungo l’intero anno scolastico ma che vede la parte più significativa proprio in questa settimana. Un’occasione importante per guidarli attraverso un percorso ispirato al senso civico e all’unione passando per attività pratica dentro ma soprattutto fuori dalla scuola".