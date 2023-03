LECCE - Dopo aver constatato da più fonti il diffondersi di notizie false o incomplete riguardanti le vicende del bacino di Frigole e aver rassicurato i pescatori professionali sulla possibilità di continuare a utilizzare l’area per le attività legate alla pesca, il sindaco Carlo Salvemini ha voluto smentire personalmente le fake news ricorrendo a una campagna social destinata alla circolazione sui social e le app di messaggistica. - Dopo aver constatato da più fonti il diffondersi di notizie false o incomplete riguardanti le vicende del bacino di Frigole e aver rassicurato i pescatori professionali sulla possibilità di continuare a utilizzare l’area per le attività legate alla pesca, il sindaco Carlo Salvemini ha voluto smentire personalmente le fake news ricorrendo a una campagna social destinata alla circolazione sui social e le app di messaggistica.





Con la campagna si intende smentire alcune affermazioni riscontrate nelle discussioni social e non solo e viene chiarita la finalità del lavoro dell’amministrazione: assicurare a breve con l’apertura della darsena di San Cataldo e realizzazione ex novo dell’approdo di Frigole – oggi semplicemente una foce naturale utilizzata come approdo – un moderno “sistema” di approdi dotati di servizi per pescatori e diportisti sulla costa di Lecce, nell’ambito della strategia di riqualificazione delle marine. Di seguito una sintesi dei contenuti:





"Il Comune di Lecce vuole chiudere la darsena di Frigole"

"Falso. Per la prima volta nella storia di Lecce è prevista la progettazione, realizzazione e classificazione di un punto di ormeggio a Frigole, completo di tutti i servizi (parcheggi, bagni, stazione carburante ecc.) grazie ad un finanziamento di 3.150.000 euro ottenuto con il Contratto Istituzionale di sviluppo".





"Il Comune di Lecce ha deciso di realizzare un parco al posto dell’approdo"

"Falso. Il Comune ha approvato una variante urbanistica da 'Allevamento Ittico' in 'Parco Costiero' su una porzione di terreno solo per realizzare dei parcheggi in vista della rigenerazione del bacino di Acquatina. I parcheggi saranno utili anche per l’utilizzo del punto di ormeggio previsto nel bacino di Frigole".





"Il Comune di Lecce vuole mandare via i pescatori di Frigole"

"Falso. Come comunicato con lettera ufficiale a tutti gli interessati, i pescatori professionali potranno regolarmente e senza espressa autorizzazione continuare a svolgere la propria attività che rientra tra gli 'usi indistinti del demanio' ed è del tutto autonoma e distinta dalle vicende che interessano la Lega Navale di Frigole".





"Il Comune di Lecce ha mandato via la Lega Navale di Frigole"

"Falso. La Capitaneria di Porto di San Cataldo 'a seguito di specifica attività di accertamento ed indagine', si legge nel provvedimento, ha accertato dal 2003 al 2021 un'occupazione di specchio acqueo per l'ormeggio delle barche 'in assenza di qualsivoglia titolo demaniale, del prescritto permesso di costruire, dei necessari nulla osta/pareri'. E, pertanto, all'esito di un'indagine avviata dalla Procura di Lecce, la Capitaneria di porto ha notificato alla Lega Navale di Frigole un provvedimento per la rimozione della totalità delle imbarcazioni ormeggiate entro il 24 aprile 2023".





"Lecce avrà finalmente approdi moderni per diportisti e pescatori"

"Vero. Il CIS ha finanziato la realizzazione del nuovo approdo di Frigole con 3,1 milioni e l'ampliamento della Darsena di San Cataldo con 5,1 milioni. Finalmente avranno ufficiale riconoscimento urbanistico e tecnico e tutti i servizi per pescatori e diportisti. Questi finanziamenti si aggiungono ai 3.3 mln di euro già spesi per la nuova darsena a San Cataldo da 200 posti barca, i cui lavori sono conclusi. È in corso l'affidamento della gestione della darsena che il Comune vuole portare a termine entro l’estate. Poi si potrà aprire".