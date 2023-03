TARANTO - Sabato 25 nella Chiesa SS. Crocifisso e domenica 26 marzo nella Chiesa di Sant’Egidio alle 20.30, altro appuntamento con il Mysterium Festival. In programma l’opera "Petite messe solennelle" di Gioachino Rossini con il L.A. Chorus diretto dal Maestro Agostino Roscillo, con i cantanti Lavinia Bini (soprano), Arlene Belli (mezzosoprano), Matteo Desole (tenore), Alessandro Abis (basso) e i musicisti Francesco Nicolosi (pianoforte), Michele Renna (pianoforte) e Pierluigi Lippolis (harmonium). Ingresso gratuito su prenotazione, info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935). - Sabato 25 nella Chiesa SS. Crocifisso e domenica 26 marzo nella Chiesa di Sant’Egidio alle 20.30, altro appuntamento con il Mysterium Festival. In programma l’opera "Petite messe solennelle" di Gioachino Rossini con il L.A. Chorus diretto dal Maestro Agostino Roscillo, con i cantanti Lavinia Bini (soprano), Arlene Belli (mezzosoprano), Matteo Desole (tenore), Alessandro Abis (basso) e i musicisti Francesco Nicolosi (pianoforte), Michele Renna (pianoforte) e Pierluigi Lippolis (harmonium). Ingresso gratuito su prenotazione, info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935).





In programma dallo scorso 17 marzo fino al prossimo 9 aprile, il Mysterium Festival 2023 che si avvale della direzione artistica dei Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è organizzato da Le Corti di Taras in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Orchestra della Magna Grecia, Chorus e ARCoPU; con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Puglia e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Comes, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Baux Cucine e Chemipul.

"Petite messe solennelle", considerata il testamento spirituale di Rossini, venne scritta dal grande compositore pesarese dopo che lo stesso aveva abbandonato la scrittura di opere liriche in seguito al successo ottenuto con il Guglielmo Tell. Da quel momento in poi, Rossini si sarebbe ugualmente dedicato alla composizione, rivolgendo però maggiore attenzione alla musica da camera e sacra.

Eseguita per la prima volta privatamente il 14 marzo 1864, l’opera si compone di quattordici pezzi ricchi di inventiva armonica e melodica: il Kyrie per soli, coro, pianoforti e armonium; il Gloria per soprano solo e coro, pianoforti e armonium; il Gratias agimus, un terzetto per mezzosoprano, tenore e basso; il Domine Deus, pagina affidata al tenore e preceduta da una introduzione pianistica; il Qui tollis, duetto tra soprano e contralto introdotto anch'esso dal pianoforte; il Cum Sancto Spiritu per soli e coro che conclude la prima parte dell'opera.

