Ospedale San Cataldo di Taranto, Palese: 'Attendiamo decreto del governo nazionale per fondi attrezzature e arredi'



TARANTO - Sulla questione del completamento dell'ospedale San Cataldo di Taranto, l'assessore alla Sanità, Rocco Palese, anche in esito dei lavori della commissione consiliare sanità di oggi, ha rilasciato una dichiarazione.





"Ribadisco l’urgenza che il Governo nazionale approvi il decreto definitivo per il finanziamento di 105 milioni di euro per le attrezzature e gli arredi del nuovo ospedale 'San Cataldo' di Taranto. La Regione Puglia è pronta e ha già definito tutti gli adempimenti correlati, compresi quelli relativi al cofinanziamento aggiuntivo. Rimaniamo in fiduciosa attesa degli atti del Governo centrale" ha dichiarato l'assessore alla Sanità, Rocco Palese.