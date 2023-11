Ostuni, Tommaso Gioia: 'Gli operatori sanitari devono poter lavorare in un clima sereno, intraprenderemo ogni azione per fermare questi atti ignobili'



OSTUNI (BR) - "La mia totale vicinanza agli operatori sanitari, e al personale di sicurezza dell'ospedale di Ostuni, vittime nella scorsa notte, di atti di violenza solo per aver fatto il proprio lavoro con la dovuta dedizione verso un giovane paziente" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"La carenza di personale sta creando problemi enormi per la Sanità italiana e regionale. Ostuni, purtroppo, non è un caso isolato. Si aggiunge ai numerosi atti di violenza che colpiscono quotidianamente il sistema sanitario. Appena appresa la notizia ho interessato i vertici dell'Asl di Brindisi in modo da porre in campo tutti i mezzi per tutelare i lavoratori, e permettere loro di operare in sicurezza. Non ho mai accettato l'arroganza e la violenza, questo modo di agire negli ospedali deve finire! Un sentito ringraziamento alle vittime dell’aggressione, e a tutti coloro che ogni giorno svolgono il proprio dovere al servizio dei cittadini" si legge ancora nella nota stampa di Tommaso Gioia.