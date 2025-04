AGiMus Francavilla, domenica 27 aprile in concerto il pianista romano Simone Colucci

Domenica 27 aprile, 18.30 Auditorium Scuola Musicale Comunale Francavilla Fontana





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Quarto appuntamento, domenica 27 aprile, ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica 2025 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.





Sul palco il pianista romano Simone Colucci, con il concerto "L’apollineo e il dionisiaco", con in programma musiche di Chopin, Scriabin, Schubert e Liszt.





Simone Colucci compie gli studi di pianoforte presso L’"Associated Board of the Royal Schools of Music" di Londra e consegue la maturità classica e il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma con il massimo dei voti e la lode, nonché la Laurea In Lettere Classiche. Segue diverse masterclass con illustri Maestri come Riccardo Marini, Boris Berman, Bruno Canino, Roberto Cappello, Pierluigi Camicia, Massimiliano Damerini ed altri.





Partecipa a numerosi concorsi sia nazionali che internazionali classificandosi costantemente ai primi posti. Imponente anche l’attività concertistica sia in Italia che all’estero, ottenendo costantemente importanti consensi da parte della critica.





Il concerto verrà condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì. La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.





Ingresso libero con obbligo di prenotazione al seguente link: