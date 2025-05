Bari, il dottor Silvio Tafuri nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

DANIELE MARTINI - Una bellissima soddisfazione per il dottor Silvio Tafuri di Ostuni (BR): è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2024, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. - Una bellissima soddisfazione per il dottor Silvio Tafuri di Ostuni (BR): è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2024, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.





"Ringrazio il presidente Mattarella per avermi insignito, con decreto del 27 dicembre 2024, quale Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Dedico questo riconoscimento a tutti i compagni di squadra di Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Policlinico Di Bari Policlinico con cui ho avuto l’onore di servire lo Stato in questi anni, in particolar modo durante l’ultima pandemia. Un pensiero anche agli amici di Fiaso che, con una prospettiva diversa, mi hanno consentito di fare qualcosa di utile per la salute della nostra nazione" ha dichiarato, in un post su Facebook, il dottor Silvio Tafuri.





Per quel che riguarda il dottor Silvio Tafuri, è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e ha conseguito, nel 2013, il Dottorato di Ricerca in Igiene, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare. Collabora, in qualità di epidemiologo, alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, occupandosi dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive e della pianificazione e valutazione delle strategie vaccinali. È referente regionale per la sorveglianza delle reazioni avverse alle vaccinazioni. È inoltre coordinatore regionale del sistema di sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia. Dal 2014 al 2020 è stato ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il SSD MED/42; dal marzo 2020 al mese di aprile 2021 è professore associato. Dal 2 aprile 2021 è professore ordinario di Igiene generale e applicata. È componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia. Dal marzo 2020 è responsabile della Control Room COVID19 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari e dal dicembre 2020 è componente del Nucleo Operativo Aziendale Vaccinazioni della stessa Azienda. Autore di 275 pubblicazioni in extenso su riviste scientifiche internazionali, 5 capitoli di libri e circa 130 contributi scientifici a congresso; l’impact factor complessivo è >600, l’h-index 26 e le citazioni totali più di 3200.