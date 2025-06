Carovigno, incontro di partecipazione pubblica sulla riqualificazione del litorale

Sabato 21 giugno 2025 alle ore 11.00 presso la Lega Navale di Santa Sabina





CAROVIGNO (BR) - Il Comune di Carovigno partecipa all’Avviso pubblico PR Puglia 2021–2027 – Azione 2.13 "Interventi di infrastrutturazione verde del territorio" con una proposta progettuale di "Riqualificazione Naturalistica del Litorale di Carovigno Ri.Na.Li.Ca." che prevede interventi di ripristino degli elementi naturalistici, paesaggistici e di tutela della biodiversità della fascia costiera attigua alla lama di Mezzaluna e del tratto di costa antistante l’area umida di Pantanagianni.





I cittadini, i residenti delle aree costiere di Santa Sabina e Pantanagianni, le associazioni e i portatori di interesse sono invitati a partecipare all’incontro pubblico sui luoghi di intervento per avanzare proposte e condividere suggerimenti sulla proposta progettuale. In tal modo ognuno potrà avere contezza di quanto il Comune di Carovigno intende realizzare sulle aree e dare il proprio fattivo contribuo a migliorare il nostro paesaggio costiero.





L’appuntamento con gli amministratori e i tecnici comunali è fissato per sabato 21 giugno ’25 alle ore 11.00 presso la Lega Navale di Santa Sabina.





Soddisfazione espressa dal sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e dall’assessore all’ambiente Anna Maria Saponaro: "È un bando che aspettavamo da tempo. Ha una valenza molto importante per il nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico. Un ringraziamento particolare va alla disponibilità degli uffici, ai tecnici del demanio e a tutte le persone che stanno collaborando per la presentazione e la partecipazione a questo bando. Rivolgo anche un invito ai cittadini a essere presenti e a esprimere i propri giudizi e suggerimenti per migliorare l’ambiente circostante, perché solo condividendo le azioni da intraprendere si può ottenere un risultato concreto di tutela e valorizzazione del nostro territorio".